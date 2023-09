L’avis de l’expert : Riemer devra vite dire qui est son numéro 1 dans le but

Tout le monde a continué à guetter la suite. Pour observer les premières touches de balle de Schmeichel. Il a fallu attendre un quart d’heure pour le voir faire sa première passe. Il n’a quasi rien eu à faire. Sauf aller reprendre le ballon dans ses filets sur une action où il n’avait pas grand-chose à se reprocher. Impossible de vraiment le juger sur cette partie.

La situation n’en reste pas moins malsaine. Il faudra vite que Riemer dise publiquement qui est le numéro 1 pour la saison. Pour que tout le monde arrêter de guetter les réactions des uns et des autres. Dupé recevra-t-il encore une chance ? On a l’impression que non. Et si c’est le cas, le coach doit vite éclaircir la situation.