Des porte-jarretelles dans les frais d'une échevine : encore, toujours, un problème de gestion de l'argent public

Moral parce qu'une élue, qui n'en est pas à son premier mandat, ne voit rien de problématique à défalquer des achats qui relèvent bien entendu (on l'espère !) de la sphère privée et du patrimoine personnel. Organisationnel parce que, et c'est ce qu'il y a de réellement problématique ici, vérification il y a eu. Et validation, par le conseil communal.

Soyons de bon... compte : on est ici dans une affaire nettement moins problématique que celle qui a sali pour longtemps la réputation du parlement wallon (où chaque député perçoit un montant annuel 17 fois plus élévé pour ses frais de représentation que l'échevine de Saint-Josse). Mais le fond du problème, sa trame, reste la même : ce laxisme avec l'argent public, ce manque de cadre et de contrôle, les Belges en ont soupé. Et ils ont bien raison : c'est de leur argent qu'il s'agit.