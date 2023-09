Depuis le 10 août, les commerçants du sud du pays ne doivent en effet plus donner ce reçu à leurs clients. L’objectif est tant économique qu’environnemental : chaque année en Wallonie, ce sont près de 5 milliards de tickets de caisse qui étaient imprimés. Autant de papier qui finissait presque instantanément au fond d’une poche, d’une poubelle ou, c’est plus dommageable, dans un caniveau. Et qui avait un certain coût également pour le commerçant.

Nombreux sont ceux qui s’insurgent contre cette décision, qui les prive de ce qu’ils estiment être l’un de leurs droits les plus fondamentaux. Or, le ticket de caisse est bien disponible à la demande. Et supprimer son octroi automatique n’est que du bon sens : à l’heure où tout se numérise, des millions de clients peuvent vérifier leurs tickets via leurs comptes de fidélité.

Certes, il faut veiller à maintenir le papier sur demande pour éviter d’agrandir la fracture numérique, mais imposer son maintien pour tous ne serait que contribuer au gaspillage planétaire déjà considérable.