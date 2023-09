Métro 3, tram de Liège, RER, Gare de Mons: les pouvoirs publics jouent avec leur crédibilité

À lire aussi

On le sait : tous travaux d’envergure butent sur des imprévus, et les retards sont, hélas, presque inexorables. Il ne s’agit cependant pas ici de mois, mais d’années entières perdues. Trop souvent les explications données sont vagues et clairement insuffisantes. Ces deadlines sans cesse repoussées nourrissent crispations et rancœur chez ceux qui subissent au quotidien nuisances, détours et poussière. Le risque est grand de dégoûter durablement les citoyens de tout nouveau projet ambitieux. Or Bruxelles a besoin d’un réseau de métro digne d’une métropole, et Liège d’un tram structurant.

Une échéance, ce n’est pas qu’un chiffre. C’est un horizon qui permet de se projeter et de tolérer un inconfort temporaire. Mais encore faut-il croire en cette date. Le respect des calendriers et de la parole donnée doit redevenir une priorité. Car en bafouant des promesses, les pouvoirs publics jouent avec leur crédibilité.