L'Eglise, en tout ce qu'elle a de pire : pourquoi vous devez absolument regarder "Godvergeten"

Vous devez voir ce dont toute la Flandre parle depuis une semaine : “Godvergeten”. Deux écueils majeurs en préambule : 1. c’est en néerlandais (sous-titré néerlandais). 2. Vous n’allez pas passer un agréable moment. Mais dépassez ces obstacles, vraiment. La force du propos, qui éclaire de manière nouvelle l’une des pages les plus sombres de l’histoire belge (et non flamande) fait de cette production de la VRT un docu-série nécessaire. On avait des mots sur les maux des dérives de l’Eglise belge depuis belle lurette. On a désormais des visages, qui en changent toute l’amplitude. On parle d’abus sexuels d’hommes de foi sur des enfants et adultes fragilisés par la perte d’un proche. De gens forcés à boire de l’urine. De gamins de 6 ans. D’organes déchirés. D’omerta. D’impunité.