C’est en effet la première fois depuis la réforme des polices (2001) qu’une revalorisation est actée et concrétisée. Il aura donc fallu attendre plus de 20 ans. Et plus d’un an pour que l’accord conclu aboutisse enfin. Et encore. Ce n’est pas tout à fait exact puisqu’en réalité, cette augmentation salariale s’étalera sur les trois mois d’octobre des trois prochaines années. Cela fait pourtant des années que les organisations syndicales policières pleurent pour une meilleure reconnaissance d’un métier où il faut risquer sa vie tous les jours. D’un métier qui n’est sous le feu des projecteurs politiques qu’en période critique.

Menaces terroristes, attentats, agressions, meurtres… n’attendons pas d’agir toujours dans l’urgence pour remercier ces quelque 40.000 êtres humains qui compose une profession qui, certes, peut s’améliorer et fait l’objet de critiques vives parfois justifiées mais qui, dans la majorité des cas, remplit des missions que peu d’entre nous aurait la force d’assumer.