Punaises de lit : quand l’extrême droite joue aux parasites

"Sait-on pourquoi y a-t-il plus de punaises de lit en ce moment ?, démarre-t-il avant d'exposer son raccourci plus que déplacé. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que ces personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, sont à l'origine de l'augmentation des punaises de lit ?", lance Pascal Praud à son interlocuteur, le fondateur de Badbugs, site spécialisé en nuisibles domestiques, qui lui a immédiatement répondu que la première cause d'infestation est liée aux voyages, notamment via les valises par lesquelles la punaise va transiter.

Une sortie d’un racisme crasse qui n’aura pas manqué d’être commentée et extrapolée dans les sphères d’extrême droite. Il faut dire que cette association profondément raciste relève d’un schème classique de l’extrême droite identitaire, celui de l’animalisation des personnes d’origine étrangère, en liant sans aucun fondement leur intégration à des problèmes d’ordre sanitaire.