25 degrés à trois dimanche du passage à l’heure d’hiver : si le fond de l’air est doux, le fond de l’air effraie

Elle est le témoin des ravages de l’ébullition climatique, étape d’après le réchauffement. Et dont la part humaine n’est plus contredite que par quelques climatosceptiques de kermesse. L’Espagne subit sa cinquième vague de chaleur de l’année, un début octobre. Bien des glaciers, fiers géants enneigés hier, n’ont plus que leur bouillie fondue pour pleurer. Et l’été a été marqué, aux quatre coins de la planète, par des phénomènes climatiques dévastateurs. Ce n’est pas demain : c’est maintenant. Chaque mois qui passe, on flingue le record du “mois le plus chaud de l’histoire”.

Alors : oui, la Chine et l’Inde ne portent pas suffisamment leur charge dans la transition écologique. Non, la transition ne doit pas forcément rimer avec privation, punition et décroissance. Mais oui, il faudra bien, un jour ou l’autre, sortir des énergies fossiles. Et non, les gouvernements des habitants de la Terre, d’où qu’ils soient et quellle que soit leur couleur politique, n’en font pas suffisamment. Impossible : face à une “urgence existentielle”, comment en faire assez ?

Si le défaitisme ne devrait jamais être une attitude acceptable, on est bien contraints de se dire, parfois, qu’il est déjà trop tard. Et qu’on ne la redressera pas, cette inquiétante courbe du réchauffement. Ou pas assez. Ou pas assez vite. Que cela ne nous empêche pas d’agir. Que cela achève, surtout, de convaincre tout le monde : car si en ce début d’octobre le fond de l’air est doux, en réalité, le fond de l’air effraie.