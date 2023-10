Arrivée d'Uber en Wallonie: surtout ne pas reproduire le chaos bruxellois, les Wallons n’ont pas besoin d’une guerre des taxis

Dans la capitale, Uber s’était imposé avec des méthodes de cowboy comme en témoignent les UberFiles. Au fil des mois, des utilisateurs se sont habitués, des conducteurs sont devenus dépendants du système. Actions en justice, multiples grèves… après des années de tergiversation, le gouvernement Vervoort s’est retrouvé contraint de légiférer dans l’urgence et d’offrir un cadre à ces multinationales. L’erreur principale aura sans conteste été de laisser pourrir le dossier aussi longtemps.

En Wallonie, les applications ne sont pas présentes, et le cadre se veut plus restrictif. Mais des contestations se font entendre et il est naïf de penser que l’arrivée des plateformes ne provoquera pas de frictions. Comme à Bruxelles, la même erreur se répète : l’exécutif traîne à trancher et des points sensibles restent en suspens, comme les tarifs. La décision est attendue en pleine période électorale. Ce qui suscite crispation. Retarder une impérieuse décision n’a jamais rien résolu. Au contraire. Et en cette période, les Wallons n’ont pas besoin d’une guerre des taxis.