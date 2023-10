Censure, jeux d’influence et egomania : la supernova Conner Rousseau va-t-elle exploser en plein vol ?

Mais Rousseau tire le frein à main juridique, et procède ici, par référé, à une forme de censure en amont. Pas de parution.

L’acte, de la part d’un président de parti, est inédit. Et lourd : il porte atteinte à la liberté de presse, que les mandataires politiques d’une démocratie qui fonctionne se doivent de chérir et protéger également. Dans l’argumentaire de Rousseau, on trouve deux éléments : primo, il serait victime d’une chasse aux sorcières fomentée par des adversaires politiques. Deuzio, c’est sa vie privée.

En 2023, on ose espérer qu’il n’est plus utile, pour un organe de presse, de préciser que certains agissements privés d’élus ou d’hommes et de femmes publics, lorsqu’ils sont déviants, sont d’intérêt public. Surtout lorsque l’intéréssé a lui-même repoussé la frontière, jouant le lapin blanc dans Mask Singer ou procédant à un bien étrange coming-out sur sa vie affective, au moment même où des plaintes pour comportements sexuels déplacés frappaient l’intéressé, sans qu’il n’en pipe mot dans sa confession vidéo.

guillement On n’ose pas imaginer le bruit qu'aurait causée pareille manoeuvre si c’était la droite conservatrice qui l'orchestrait, et non la gauche progressiste..."

Depuis, on apprend aussi que “KingConnah” est entré en contact avec le bourgmestre (N-VA) puis le chef de la police de Sint-Niklaas, afin que d’éventuelles images de la bodycam des policiers intervenus ne fuitent pas.

En forçant les médias à la censure par force de loi, Rousseau rompt une forme de contrat social.

Cela dit en passant, on n’ose imaginer le bruit qu’aurait causée pareille manœuvre si c’était la droite conservatrice qui l’orchestrait, et non la gauche progressiste…

Reste la question de fond. Accusé il y a quelques mois de comportements sexuels déplacés (il y eut des plaintes, mais classées sans suite par la Justice, dossier non-fondé, donc), les déboires privés du trentenaire peuvent-ils annihiler le succès électoral auquel on le dit promis ? La supernova Rousseau, seule personnalité politique flamande qui tient tête aux hommes forts de la N-VA ou du Belang, va-t-elle exploser en plein vol ? Ce n’est pas dit. Politiquement, Rousseau a du fond, des idées et un vrai public. Lorsqu’il reste sur le débat d’idée, citoyen et politique, il excelle. S’il fait la clarté, s’excuse, se tire de ce faux pas et n’en enquille pas d’autres, on vous fiche notre billet que l’étoile de Conner Rousseau est encore loin d’être éteinte. Juin 2024 est encore loin. Ne jamais surestimer la mémoire de l’électeur…