Mondial 2030 : la Coupe est pleine

Vous aviez aimé les JO d’Hiver sous neige artificielle de Sotchi ou Pékin ? Vibré avec l’attribution des Jeux Asiatiques d’Hiver de 2029 à l’Arabie saoudite, haut lieu de la démocratie, des sports de glisse et des monts enneigés ? Adoré le combo corrupteur Russie-Qatar, sacrées capitales du foot durant l’été 2018 et l’hiver 2022 par une FIFA avide de pognon ? Voici la Coupe du Monde de 2030. Six pays, trois continents et plusieurs fuseaux horaires: l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay pour les matches d’ouverture; l’Espagne, le Portugal et le Maroc ensuite. A 48 équipes, moins... six qualifiés d’office, donc.