Dans les hôpitaux, la pénurie de personnel sévit et pose de plus en plus de soucis au niveau de l’organisation et de l’accès aux soins. Un phénomène qui ne date pas d’hier et encore moins depuis la crise sanitaire. Si la situation s’est quelque peu améliorée depuis la fin de la pandémie de coronavirus, environ 2500 lits sont toujours fermés dans les hôpitaux belges, faute de personnel soignant.

Le ministre répondra qu’il a dégagé plusieurs budgets dont le fonds Blouses blanches visant à développer l’emploi et à améliorer la formation des infirmiers en finançant, entre autres, la création nette d’emplois. Mais sur le terrain, la réalité ne colle pas avec les chiffres avancés et les hôpitaux doivent redoubler de créativité pour trouver plus de bras, en ayant notamment recours massivement à l’intérim.

À l’heure des dernières négociations pour le budget 2024, les syndicats ont déposé une "to-do list" au cabinet du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en appelant à un refinancement des soins. Reste à voir quelles seront les priorités du gouvernement.