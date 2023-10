Conner Rousseau et ses propos racistes : le Golden Boy fragilisé, mais pas politiquement mort pour autant

Alcoolisé dans son bar fétiche, le président de Vooruit a invectivé la police, l’incitant à faire usage de leurs matraques contre la communauté Rom (et les “Bruine mensen”). Il a ensuite voulu étouffer l’affaire, empêchant, par référé, la parution de reportages dans la presse flamande, qui avait eu vent du rapport de police. Il a ensuite pris langue avec le chef de corps de la zone pour s’assurer de la discrétion des détails de l’affaire. Pour finir, sous la pression, par présenter ses excuses en conférence de presse.

Racisme, censure préventive de la presse et jeux d’influence : cela fait beaucoup d’erreurs dans une même séquence. On n’ose pas imaginer comment un Tom Van Grieken aurait résisté, dans un cas similaire…

Après ses déclarations sur Molenbeek (où “Je ne me sens pas en Belgique”, avait dit le Golden Boy du socialisme flamand), après des plaintes à son encontre pour comportements sexuels déplacés (classées sans suite), ce bien tardif et poussif exercice de transparence, de la part d’un président de parti qui a déjà cassé beaucoup de codes et notamment ceux du respect de sa vie privée avec sa vidéo-confession de coming-out, sans contradicteur ni allusion aux accusations qui pesaient sur lui, doit-il lui être politiquement fatal ? Après tout, du racisme, même noyé dans beaucoup d’alcool ou une discussion” amicale” reste du racisme. Et un auteur de racisme ne peut pas devenir Premier Ministre, même si le 16 était réaliste pour lui il y a quelques mois encore.

Pour autant, politiquement, Conner Rousseau n’est pas encore mort. Même s’il est fragilisé. Pas seulement parce que même ses plus vifs détracteurs lui reconnaissent un côté brillant. Mais aussi parce que bien des Belges, au café, et après quelques bières, tiennent chaque jour des propos de la même teneur que ceux qu’on lui reproche aujourd’hui. Vérité déplaisante, mais vérité quand même.