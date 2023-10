Une loi anticasseurs, pourquoi pas, une loi antigrévistes, jamais !

On va d’abord se redire quelques évidences : primo, le droit de manifester, démocratiquement obtenu de haute-lutte, n’est pas négociable. Il doit rester garanti, et inaltérable. Deuzio : la violence, dans les manifs et mouvements de contestation sociale, n’est pas acceptable et doit être punie. Et cela doit rester tout aussi inflexible. Tout le monde est d’accord avec cela, syndicats inclus.