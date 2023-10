Le 11 septembre d'Israël

Ne soyons pas dupes : la réactivation de ce conflit israélo-palestinien, long de 50 ans au moins, que la communauté internationale avait oublié, ne se résume pas en un énimène échange de roquettes entre Gaza et Jérusalem.

Il ne peut exister le moindre espace pour légitimer l’opération sanguinaire menée par le Hamas. Un groupe terroriste dont le Djihad est le chemin, Allah le justificatif fallacieux, le devenir du peuple palestinien l’alibi et la destruction d’Israël le but ultime.

S’il est évident que le conflit est complexe, que les morts palestiniens valent autant que les défunts isréaliens, si la question du blocus sur Gaza doit se poser, l’histoire, récente encore, nous hurle qu’il faut distinguer clairement qui est l’assaillant, qui est la victime. Et, ici, l’assaillant est un groupuscule terroriste islamiste qui a bombardé des femmes, des vieillards et des enfants, dont il a tracté les corps comme d’ignobles trophées.

Si le feu de Tsahal tombe aujourd’hui sur Gaza, c’est parce que le Hamas a pris Israël en otage. Avec une violence et d’une cruauté rarement vues. Le 11 septembre isréalien ? On le craint. Et de redouter, déjà, le futur d’une région aux problèmes plus éternels que jamais.