À force de saupoudrer les deniers çà et là, Beliris a perdu sa signification première : hélas non, le fédéral n'est pas un puits financier sans fond

Bref des infrastructures qui bénéficient à l’ensemble du pays. Sauf qu’au fil des années, une part non négligeable du fonds a été allouée à d’autres projets épars : centre sportif à Evere, rénovation de logements, piscine de Schaerbeek… Ces projets sont certes cruciaux pour Bruxelles. Mais ils n’ont plus de lien avec les missions premières de Beliris, et ce n’est pas aux Limbourgeois et aux Montois de les financer par ce biais.

Aujourd’hui, Bruxelles pleure un manque de financement pour son métro. Or le fédéral envoie chaque année un chèque à neuf chiffres. Mais à force de saupoudrer les deniers fédéraux çà et là, l’enveloppe a été désossée. Si Beliris et sa ministre Karine Lalieux (PS) ne recentrent pas les missions, toute demande de refinancement de ce fonds, pourtant indispensable, risque de rester imbuvable au nord et au sud du pays.