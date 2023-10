Attaque du Hamas sur Israël : 50 heures après, escalade, clivages et limite de la neutralité

Au moment d’écrire ceci, nous sommes une cinquantaine d’heures après l’attaque du Hamas sur Israël. Après l’effroi et la cruauté d’une barbarie que ni le Mossad ni Tsahal n’avaient vues venir, Israël répond par la seule voie envisageable dans cette temporalité : la voie armée. Conséquence regrettable, mais téléphonée : 50 heures après ce samedi 7 octobre historique, le monde se clive en deux. Appuyé par les images abjectes qui circulent -sans filtre-, qu’elles soient prises sur le sol israélien ensanglanté ou sur la terre gazaouie bombardée, on est pro, on est anti.