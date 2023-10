Augmentation du prix des cigarettes : et pourquoi pas un paquet à 25 € ?

Il est vrai que le coût du tabagisme, pour la société, est très lourd. Mais qu’on s’entende bien : la question du tabagisme ne doit pas être réduite à une variable d’ajustement dans la feuille (Excel) de route budgétaire de la Vivaldi. Si on veut en faire un vrai enjeu de santé publique, il faut taper dur. Bien plus dur. Ici, le paquet de 19 sèches va passer à 8,50, max 9 € si on compte large. Il faut cesser d’y aller par augmentations progressives de dizaines de cents.

Vous voulez vraiment décourager le fumeur par le prix ? Soit vous interdisez la cigarette, impensable fiscalement. Soit vous tapez le paquet à 25 €. Et pas qu’ici, sinon, vous ouvrez les portes aux achats transfrontaliers et à la contrebande. Là, vous allez le dissuader, le fumeur... Mais c'est peut-être le plus malsain dans cet exercice, où l'on parle gros sous et pas santé des Belges: le gouvernement espère que le nombre de fumeurs ne diminue probablement pas trop. Sinon, il devrait revoir ses prévisions budgétaires à la baisse...