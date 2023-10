Face à l'actualité, on demande aux enseignants de faire des miracles

D’autant plus que le mouvement est double : les enfants arrivent à l’école avec des questions et des réflexions sur ce qu’ils ont pu entendre le soir dans leur famille mais ils rentrent aussi à la maison avec des questions et des réflexions sur ce qu’ils ont entendu à l’école le jour même, des autres élèves et des enseignants.

Dans un contexte aussi sensible et complexe que celui du conflit israélo-palestinien et dans un temps de l’histoire où les Fake News circulent plus vite et plus massivement que les informations vérifiées, les profs ont un rôle ardu mais essentiel à jouer : ils doivent être capables de répondre aux questions des élèves avec précision et objectivité et leur fournir une information rigoureuse et adaptée au niveau et à la sensibilité de chacun.

Le tout, dans un temps très limité, à savoir une heure par semaine en ce qui concerne le cours d’éducation à la philosophie.

Bref, on leur demande de faire des miracles, qu’ils parviennent malgré tout à réaliser pour la majorité d’entre eux.