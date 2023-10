Un bloc wallon plus à gauche que jamais VS un bloc flamand plus à droite que jamais

À lire aussi

L’absence de décollage réel des Engagés, malgré un mercato offensif et une meilleure attention autour du projet centriste et sociétal de Maxime Prévot, en est un. A Bruxelles, ils flirtent avec la limite du seuil électoral, tandis qu’en Wallonie, l’ex-CDH stagne autour des 11%, en très légère progression par rapport à son dernier score électoral.

Tant à Bruxelles (à 0,9% du MR, en tête) qu’en Wallonie (1er parti, à 27%), le PS résiste. Le MR idem : en légère progression côté wallon, il redevient, d’un cheveu - que la marge d’erreur aura vite fait de couper - le premier parti de la capitale. Le virage à droite de la formation libérale ne rime donc pas du tout avec un vote sanction à ce stade, au contraire, même si la progression de la formation est anecdotique en Wallonie et contenue à Bruxelles (+2,2% par raport au dernier score électoral).

Pour Ecolo, en revanche, la ligne est très claire : les Verts perdent des plumes partout, mais davantage en Wallonie que dans la capitale.

Mais au delà de ces tendances plus passagères, on en épingle une autre, bien plus lourde et structurelle. Pas neuve, mais plus confortée que jamais.

58% de l’électorat wallon glissera son bulletin à gauche (PS, PTB ou Ecolo); avec une percée majeure du parti marxiste, plus bien loin des 20% d'intentions de vote. Ce vote à gauche, en Flandre, ne représentera qu'un tiers des électeurs (si on additionne Vooruit, PVDA et Groen). Deux tiers contre un tiers. Et encore : Vooruit, comme on le sait, navigue largement plus à droite que le PS francophone... En Flandre, surtout, 44% de l’électorat votera pour la droite extrême ou autoritaire, inexistante côté francophone : soit Belang (23,3%), soit N-VA (20,4%).

La configuration apparaît déjà claire : un bloc de gauche francophone tiré par un PTB radical, derrière lequel le PS court, versus un bloc de droite dure flamand qui pèsera peut-être un bulletin sur deux au Nord du pays.

La fracture qui vient pour 2024 s’annonce bel et bien historique. Pour bien des pays, elle serait irréparable. Reste à voir si le sens du compromis et de la coalition à la belge, qui s'asseoit parfois sur le vote de l'électeur, suffira à la contenir une fois de plus.