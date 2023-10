Du Hamas à Arras : le retour de la barbarie

Cette horreur implique une riposte d’Israël. Militaire. Mais celle-ci ne doit pas être inconsidérée, sans limites. Or, Israël, forcément meurtri, semble en route vers une réponse rageuse d’une violence meurtrière démesurée. Le blocus total (plus d’eau, de gaz, d’électricité), puis le déplacement ordonné d’1 million de Gazaouis (qui ne sont pas les terroristes du Hamas !) en moins d’une journée, prémisse possible d’une attaque terrestre de l’enclave palestinienne, est, on le craint, une surréaction qui ne va qu’alimenter le cercle de la haine. Et risque d’embraser plus encore la région, pour ne pas dire le monde.

Après 9/11, les USA ont commis l’erreur, par soif de vengeance, de surréagir aussi. 22 ans plus tard, leur échec de jouer aux shérifs de la démocratie par la force au Moyen-Orient résonne encore. Israël ne doit pas commettre la même erreur. Et la communauté internationale, tout en se tenant à ses côtés face à la barbarie qu’elle a subie samedi, se doit de le lui faire comprendre : l’équilibre international est en jeu. C’est tout le propre et la grandeur des démocraties : ne pas répondre à la barbarie terroriste en utilisant les mêmes armes indignes qu’elle.

Bien plus proche de nous, le djihad islamique a encore tué, à Arras. Dans une école. Un enseignant est mort, tué par un tchétchène fiché S dont la France avait échoué à faire expulser la famille, il y a quelques années. Le tout quasi-jour pour jour après l’odieux attentat qui avait coûté la vie à Samuel Paty, prof d’histoire-géo décapité pour avoir montré, dans le cadre de son cours, des caricatures du prophète. L’auteur des faits répondait-il à l’appel sanglant du Hamas ?

À lire aussi

En attendant, le constat, implacable, s’impose déjà à nous : la barbarie est de retour. Au Proche-Orient comme à notre frontière. Deux faits différents, mais un même ennemi, qui doit être clairement désigné : l’Islamisme radical qui veut en finir avec nos sociétés et nos valeurs.