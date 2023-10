Les sociétés ne récompensent pas la fidélité

Tout bon commercial ne le sait que trop bien : trouver de nouveaux clients est capital pour la santé financière des entreprises. Résultat, ces dernières multiplient les actions pour attirer de nouveaux clients. On offrira tantôt un smartphone dernier cri à la signature d’un nouveau contrat de téléphonie, on récompensera l’adhésion à une chaîne de restauration par des ristournes sur les premières commandes, on donnera des rabais dans des parcs d’attractions pour de nouveaux affiliés. Des "promotions" alléchantes dont on ne peut s’offusquer que par le fait qu’elles excluent souvent les clients pourtant fidèles, qui ont pourtant contribué à l’essor de ces sociétés.