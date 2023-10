Palestine, Hamas, Israël, Arras : le régime de la peur est de retour

Il y a ensuite des citoyens belges, français, peu importent leurs origines, qui ne savent plus quoi penser face à l’horreur d’une guerre sur laquelle il est pratiquement impossible de poser une analyse calibrée. Qui sont les mauvais ? Qui sont les méchants ? Très facile à dire dans les grandes lignes, mais l’histoire s’écrit aussi entre ces lignes. Les attaques du Hamas sont ignobles et impardonnables, mais défendre la Palestine et son peuple ce n’est pas faire l’apologie du terrorisme.

Tenir un discours terroriste serait essayer, par contre, de comprendre comment on peut assassiner un enseignant. Le régime de la peur est de retour et la terreur est dans un seul camp, celui de la paix. Que faire désormais ? Apprendre à vivre avec et tenter de ne pas être submergé par cette situation.