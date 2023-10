Sécurité dans nos écoles : pas d’hystérie, mais pas non plus d’angélisme

À lire aussi

Sauf pour qui ne veut pas voir, le climat anxiogène du moment n’est pas surfait. Dans ce cadre, la question s’impose à nous : faut-il mieux sécuriser nos écoles ? Les idéologues de la paix et les pédagogistes répondent plutôt non : l’Ecole doit rester un sanctuaire, libre d’accès, où il faut éviter de traumatiser les enfants. Mais les pragmatiques rétorquent que dans un monde plus violent, il faut davantage de sécurité. Et que la meilleure manière d’éviter le pire, c’est de s’y préparer. Peut-être pas des portiques détecteurs de métaux comme à Zaventem, ni par le biais - infinancable - de la surveillance par des policiers de chaque école du pays, chaque jour. Mais des procédures, des formations, du personnel de sécurité pour rendre l’École plus résiliente face à d’éventuelles attaques : tout cela doit (malheureusement) être envisagé.

L’hystérie est nocive. Mais l’angélisme et l’inaction peuvent être mortels.