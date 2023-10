Soutenez vos profs, Madame Désir !

Des hommes et des femmes terrorisés qui vont travailler le matin et se demandent s’ils seront encore en vie le soir. Ils ne sont pas militaires, policiers ou pompiers. Ils sont profs. Ils exercent le plus beau métier du monde. Et pourtant, depuis vendredi, jour de l’attaque terroriste contre un enseignant français à Arras, la peur a encore grimpé d’un cran chez nos profs.