Ce qui est certain, c’est que ceux qui appellent à “ne pas importer le conflit chez nous” sont dépassés : il y est déjà. Dans le monde, des messages portés lors de manifestations en réaction à ce qu’il se passe au Proche-Orient n’ont rien à voir avec l’appel à la paix. Sur les réseaux, le pire se poste. Et personne ne peut exclure que le terroriste tunisien de Bruxelles ne réagissaitt pas au conflit, comme on l’a trop vite entendu…

Dans le même temps, certains politiques adoucisseurs du réel (on ne parle même pas des faillis de la gauche, incapables de condamner un attentat) pérorent que les djihadistes veulent nous “diviser”, “perturber notre vivre ensemble”… La vérité est bien plus froide : ils veulent nous abattre. En Israël, à Arras, à Sainctelette, c’est l’implacable trait d’union.