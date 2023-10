Le Belge ne veut pas sacrifier ses vacances

Au contraire, les tour-opérateurs n’ont jamais enregistré autant de réservations (en avion y compris) pour les prochains congés. Et s’il faut sacrifier d’autres postes de dépenses, qu’à cela ne tienne. Les vacances, c’est sacré et c’est encore mieux si on prend l’avion. Cap sur le soleil, à la Toussaint, en attendant les pistes de ski un peu plus tard. Car, en matière de sports d’hiver, les réservations vont bon train également.

Au final, à part un mouvement de grève, rien ne semble pouvoir empêcher les vacanciers belges de mettre les voiles à la moindre occasion. Avec une dépense moyenne de 1208 € pour une semaine (en avion), c’est un sacré budget qui ne semble pourtant pas à la portée de toutes les bourses. En espérant qu’ils ne doivent pas se contenter de pâtes au quotidien pour assouvir leurs besoins d’évasion.