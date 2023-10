Les faits sont extrêmement lourds : la Tunisie avait envoyé une demande d’extradition, il y a seize mois, à la Belgique. Elle concernait A. Lassoued, le terroriste tunisien qui a semé la mort a Bruxelles lundi, à l’arme de guerre.

Que s’est-il passé ? La réponse est simple : rien. Le dossier est resté lettre morte, sur le bureau du magistrat instrumentant. Parce que le parquet de Bruxelles est en déshérence depuis de trop longs mois. Ce juge a diligenté 31 demandes d’extraditions. Toutes ont été opérées. Sauf celle du djihadiste de Sainctelette…

Résumons. Un homme en séjour illégal en Belgique depuis 2016, qui nous avait été signalé pour radicalisme par l’étranger, a pu se balader comme si de rien n’était, sept ans durant, sur le territoire. Il n’était pas fiché par l’OCAM. Sa commune n’a pas bronché. Et son ordre de quitter le territoire n’a même pas pu lui être remis. Ce n’est même pas qu’il est passé sous les radars. C’est pire. Nos radars étaient éteints.

Son pays d’origine, de ceux-là même qu’on dit si peu enclins a reprendre leurs nationaux dont on ne veut plus, avait fait le boulot. C’est la Belgique qui n’a pas fait le sien. Avec les conséquences mortelles que l’on sait. Et la honte internationale que doit aujourd’hui assumer notre pays, particulièrement face à la Suède endeuillée.

Il n’y a qu’un constat à dresser de tout ceci : nous n’avons rien appris, et la Belgique est bien ce “Failed State” décrié au lendemain des attentats de Paris et Bruxelles.