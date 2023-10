En désamour, l'aide à l'Ukraine ?

C’est un sondage La Libre-RTBF qui le dit : il n’y a qu’un quart des Belges qui soutient la livraison de nos F-16 à l’Ukraine. Et quand seulement 7,7 % des Wallons et 10,2 % de Bruxellois se disent “tout à fait d’accord”, 22,7 % et 26,9 % d’entre eux se déclarent “pas du tout d’accord” avec cette mise à disposition de nos avions de chasse.