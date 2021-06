Si l’"Affaire Mila" fait grand bruit en France, la Belgique s’émeut moins du sort subi par celle qui vit cloîtrée depuis deux ans et dont certains des cyberharceleurs (pas tous, ils sont des milliers) sont depuis ce lundi devant la Justice. Dans notre pays, il faut une Stib condamnée et beaucoup de bruit politique derrière pour que la laïcité passionne les foules (et encore, sans doute nous, médias, surestimons le sujet par rapport à l’intérêt réel qu’y porte notre population).

