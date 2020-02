Un commentaire de Jean-Marc Ghéraille.



A 36 ans, après trois grossesses, Kim Clijsters a donc effectué son retour dans le monde du tennis pro. Même si l’ex-numéro 1 a dû s’incliner face à la "jeune" Muguruza, tous les médias belges, des deux côtés de la frontière linguistique, ont voulu déceler de nombreux enseignements positifs. Même si, et Kim en est sans doute la première consciente, on ne peut être et avoir été, tout le pays a envie d’y croire. (...)