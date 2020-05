Après plus de deux mois de confinement, d’interdictions en tous genres et de gestes barrière transformés en murs, la fête des mères a obtenu in extremis un laisser passer.

Pas une opération portes ouvertes mais une petite ouverture à la Jean-Claude Duss.

Soyons de bons, ou plutôt de mauvais comptes, de nombreux Belges (trop nombreux…) ont avancé la date de la fête des mères, ou ont pris cet événement comme prétexte, à samedi pour profiter d’un thermomètre estival.

(...)