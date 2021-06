Une Humeur signée par notre rédacteur en chef du Web, Alexis Carantonis.

Ok, ce n’est pas le plus crucial des enjeux du moment. Mais il dit, à sa petite échelle, beaucoup des maux de notre société, qui est en train de se muer en usine à fabriquer des gens fragiles, où la susceptibilité des minorités devient LA vertu cardinale. Dans ce petit jeu de l’évitement du froissement d’absolument toutes les sensibilités du monde, la disparition voulue par certains (les écolos de Vert Ardent à Liège par exemple), de la fête des Mères et des Pères se pose là.

Nous ne sommes pas à côté des réalités de notre époque : bien sûr que la famille nucléaire a éclaté, et que les enfants de divorcés, d’homesexuel(le)s, de parents défunts, vivent des moments particuliers au moment de bricoler, en classe, un collier de pâtes pour "maman" ou un porte-bics pour "papa" (ou inversement, qu’on ne vienne pas nous taxer de sexisme). Mais cela ne date pas d’hier, même si on compte plus de cellules familiales éclatées en 2021. Non, ce qui a changé, c’est qu’à l’époque, on faisait confiance à l’humanité et la pédagogie des enseignants pour gérer ces situations…