Un édito signé Jean-Marc Gheraille.

Alors qu’un plan de relance à la fois ambitieux et flou est sorti de terre en Wallonie, les propos tenus par la ministre PS Karin Lalieux, notamment en charge des Pensions, des personnes handicapées et de Beliris, un outil de développement de la Région bruxelloise, nous ramènent aux plus belles (ou aux pires…) heures du clientélisme.