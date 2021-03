La dernière humeur de Jean-Marc Ghéraille

Même si des primes de toutes sortes sortent de terre, ce second confinement devient très long, trop long pour de nombreux secteurs. Victime directe des mesures sanitaires strictes, la culture se meurt, ses protagonistes aussi. Après avoir été snobé durant des mois et vraiment considéré comme non essentiel, le secteur sort de son K.O. technique et, après plusieurs piqûres de rappel auprès des politiques, il a décidé de prendre son sort en main.