Les icônes ne devraient pas mourir.



Jean-Paul Belmondo alias Bébel tant cet acteur était populaire s’est éteint à l’âge respectable de 88 ans. Même si ces dernières années, après un AVC, le Magnifique avait perdu de sa prestance et de sa superbe, nous avons toutes et tous gardé en mémoire ses cascades (pour lesquelles il refusait de se faire doubler), ses films de flics et voyous où il faisait triompher la morale, son amour pour la boxe (qu’il a pratiquée) et le sport en général, ses prestations au théâtre (lui qui avait été refusé à la Comédie-Française) mais aussi sa fidélité en amitié.