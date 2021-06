Dimanche, 22 h 50. L’arbitre allemand Felix Brych n’a sifflé la fin du match opposant la Belgique au Portugal que depuis quelques secondes que, déjà, sur les réseaux sociaux, les détracteurs des Diables rouges s’en donnent à cœur joie. Surtout chez nos voisins français qui nous renvoient à ce triste 10 juillet 2018, qui sonna le glas des espoirs belges lors de la Coupe du monde en Russie. Ce soir-là, la France joue regroupée en défense et ne marque le but de la victoire que sur corner, grâce à Umtiti, sur sa première demi-occasion. La suite, c’est une France repliée en défense, ne procédant plus que par contre-attaques et, surtout, jouant la montre à l’image d’un Kylian Mbappé bien plus inspiré lorsqu’il prend une défense de vitesse. À la fin du match, Thibaut Courtois dit tout haut ce que des millions de Belges pensent : "La France n’a joué que de l’anti-football. On perd contre une équipe qui n’est pas meilleure que nous." Ce à quoi les Français répondront qu’ils ont eu le plus d’occasions - ce qui est vrai - et que la meilleure équipe était française puisque c’est elle qui a gagné. Depuis, les Français parlent toujours du "seum" des "p’tits Belges".

Dimanche, le scénario était inverse. Après un début de match intéressant des Diables, les Lusitaniens ont repris le contrôle d’une rencontre qu’ils ont terminée avec un ratio de 24 tirs au but contre 6 pour les Diables. S’en est suivi un bashing anti-belge dans l’Hexagone. "La meilleure équipe n’a pas gagné ce soir", ironisaient-ils sur les réseaux sociaux. Certes, les Belges n’étaient pas les meilleurs sur le terrain dimanche soir. Mais à la différence de nos voisins, nous avons l’humilité de le reconnaître.