En l’espace de quelques années, la société belge a fait des bonds de géant en matière de bien-être animal. Encore considérés il y a peu comme des biens meubles, dénués de toute intelligence ou sensibilité, les animaux sont désormais largement reconnus comme des êtres à part entière, jouant un rôle dans notre société et notre environnement et dotés de besoins physiologiques et comportementaux.