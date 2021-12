Pas besoin de l’aide du Conseil d’État cette fois. L’an dernier, à pareille époque, les Belges étaient confinés et organisaient, tels des hors-la-loi, des réveillons quasi clandestins. Aujourd’hui, même si l’Horeca doit baisser le rideau à 23 h et que les feux d’artifice doivent rester au placard, le Codeco n’a pas interdit de faire la fête. Il ne manquerait plus que cela.

(...)