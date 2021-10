Une humeur de Jean Bernard.

Ainsi, le folklore estudiantin serait politiquement incorrect et devrait être réformé, les chants paillards revus et réécrits. C’est pourtant le principe même de ce folklore marquant le passage vers l’âge adulte, quand l’étudiant dit un grand merde au bourgeois et lui montre ses fesses, comme le chantait Jacques Brel.