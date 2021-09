Au début de ce mois, au Canada, plusieurs bibliothèques ont décidé de retirer définitivement des milliers de livres de leurs rayons. Ces livres ont en effet été jugés racistes, et on y retrouve d’ailleurs des bandes dessinées Tintin, Astérix ou Lucky Luke. Si le débat ne date pas d’hier et ne se limite pas au Canada, le plus interpellant est que des cérémonies spéciales ont eu lieu pour brûler ces livres, le tout sous prétexte de réconciliation avec les peuples stigmatisés. Loin de nous l’idée de dire que ces BD, et d’autres livres, ne posent pas problème, mais brûler des livres ne peut jamais être une solution. Ces actes rappellent plutôt des moments sombres de l’Histoire, quand les nazis brûlaient des ouvrages écrits par des écrivains juifs, par exemple.