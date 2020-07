Pour affronter le virus, il faut regarder la situation en face, avec réalisme. Et entendre que, bien que légitime, on craint que la bulle de 5 ne soit malheureusement pas respectée à suffisance dans les quatre semaines qui viennent. Voici pourquoi.

N'avançons pas masqués ici : ceci n'est pas une invitation à la désobéissance civile. La reprise de vigueur de la maladie est réelle et, pour paraphraser nos experts, "très préoccupante". Il ne s'agit donc pas, ici, de casser gratuitement les mesures anti-Covid de nos autorités. Ne rien faire aurait été irresponsable et criminel. Ce qui ne veut pas dire que la principale arme déployée par la Belgique pour faire face à la deuxième vague, à savoir la bulle de 5, est la plus adaptée.

Même si c'est un particularisme belgo-belge (les bulles sociales, c'est unique au monde, dans la lutte contre le coronavirus), il coule de source qu'une réduction famélique de nos contacts sociaux permettra de lutter efficacement contre la flambée des nouvelles infections (et, bientôt, c'est à craindre, des hospitalisations - on en constate déjà les prémisses). On concède même bien volontiers que si tous les Belges respectent, dès ce jour, à la lettre, la bulle des 5, c'est la meilleure arme et nous allons freiner fortement le retour de la maladie. Le confinement de mars l'a prouvé.

Le problème, c'est que ce scénario nous semble irréaliste. Ce virus, ennemi encore méconnu, est à regarder en face, sans feindre d'ignorer le ressenti de la population qu'il contamine. Et donc, bien que légitime, la bulle de 5 ne sera malheureusement pas respectée à suffisance dans les quatre semaines qui viennent. Et ce par un grand nombre de citoyens, qui ne sont pas pour autant tous des irresponsables notoires.