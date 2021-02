Clin d’œil pertinent de la météo en ce lundi 1er février. La pluie s’est invitée pour le premier jour de la tournée minérale. Alors que nos voisins français ont choisi l’un des mois les plus longs de l’année (janvier), le Belge plus (af)fûté a opté pour le plus serré.

Sans vouloir se muer en expert Covid anxyogène, rappelons quand même que l’alcool, du moins sa consommation excessive, tue. Sur la route et ailleurs. Depuis le double confinement, les Belges ont visiblement soigné leur anxiété en s’offrant un petit verre, ou deux, ou trois. 20% de nos compatriotes avouent boire davantage qu’il y a un an. Pourtant, vous l’aurez remarqué, les fameux apéros zoom avec des potes autour d’un écran ont pratiquement disparu.