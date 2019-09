Une dernière humeur signée Jean-Marc Gheraille.

Même si le mouvement populaire voir populiste a surtout secoué la France, les Gilets Jaunes, du moins dans leur conception originelle, traduisaient des accents de sincérité et d’un ras-le-bol latent. En Belgique, du moins en Wallonie, il pouvait y trouver un écho favorable.

Au fil des mois et des ronds-points occupés le samedi, des figures emblématiques ont été médiatisées. Parmi elles, Ingrid Levavasseur, aide-soignante rousse, au verbe facile et fort. Moins d’un an après l’érection de ce mouvement, elle l’a quitté, dégoûtée par les guerres d’ego, [...]