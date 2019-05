Une humeur 100% web signée Jean-Marc Gheraille.

Jusqu’à présent, nous avons droit à une campagne électorale à fleurets mouchetés, presqu’élégante et, pour tout dire, franchement ennuyante. Maintenant que nous sommes entrés dans le money time, pour utiliser un terme sportif, les coups se perdent, se donnent et s’encaissent.

Ecolo qui avait réussi un quasi sans-faute en ne parlant climat, climat et encore climat vient d’être démasqué par un tract communautariste du plus mauvais effet. Et qui risque fort de plomber la fin de sa campagne malgré un rétropédalage rapide de sa direction. Le malaise sera impossible à dissiper. Cela s’appelle « se faire prendre la main dans le tract ». Lors de la course à la présidence de la République française en 2017, François Fillon avait parlé de l’arrivée des boules puantes. Sauf que celle-ci émane du camp même d’Ecolo…