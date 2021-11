Un édito signé Jean-Marc Gheraille.

C’est quand le prochain Codeco ? Car, il ne faut pas se faire trop d’illusions, nous allons avoir droit, peut-être même plus rapidement qu’on ne le croit, à un épisode numéro 23 de ce rendez-vous où les politiques et les experts jouent au bras de fer. Les mesurettes prises cette semaine, même si elles peuvent un peu freiner l’augmentation des contaminations, risquent d’être insuffisantes pour en éviter d’autres plus strictes.

(...)