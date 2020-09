On entend volontiers que la période de crise sanitaire, inédite, exige un effort particulier. Et énormément de flexibilité. Mais ici, c’est carton rouge sur toute la ligne : quand on exige de la souplesse du citoyen en restreignant fortement ses libertés, organiser les choses de manière claire, compréhensible de tous, avec des garde-fous et en ajustant le droit des consommateurs à la situation n’est pas une option. C’est un devoir. Sur lequel la Belgique s’est assis. Une humeur d'Alexis Carantonis.

Il est plus que temps de le dire, haut et fort : le système de classification belge des pays étrangers selon un code couleur est un immense bazar mal géré, mal communiqué, et surtout, souffrant d'un manque de clarté absolu. On ne souhaite tirer ni sur l'ambulance, ni sur la volonté initiale : de base, le système se voulait simple et compréhensible de tous : trois couleurs, accolées à chaque destination. Vert (on fonce, sans restrictions spécifiques), orange (on peut y aller, mais attention, il y a des conditions strictes à respecter) et rouge (voyage interdit). Sauf qu'en Belgique, rien ne reste jamais simple longtemps. Et que tout a très vite dégénéré, conduisant à un ras-le-bol légitime des citoyens, otages d'un mauvais jeu des trois couleurs à l'humeur trop changeante.