C'est un morceau qu'on attendait pas. Et qu'à dire vrai, quelques heures après sa diffusion, on regrette déjà fort. On en parle pas de regrets moqueurs, narquois, mauvais. Ces regrets qu'on ressent dès que le tube de l'été, souvent pondu par Maître Gims ces dernières années, gagne nos pavillons. Ces regrets qu'on éprouve lorsqu'une équipe dont on n'est pas supporter plante le but de la victoire à la 92e, nous privant ainsi d'une prolongation pleine de suspense.

Non, on parle de regrets sincères, d'un triste et guttural "putain Renaud, pourquoi ça, pourquoi maintenant", pas d'un taquin "t'as vu le dernier Renaud, viens, on se l'remet, qu'on rigole !".