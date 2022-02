Une dernière humeur signée Gauvain Dos Santos .

Au premier confinement, on a tous espéré un dénouement rapide à ce qui allait s’avérer une longue et interminable crise sanitaire. On imaginait déjà des scènes de liesse mémorables, des retrouvailles dans des rues joyeusement bondées, des célébrations rythmées par les "pop" voltigeant des bouchons de champagne.