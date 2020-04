La Dernière humeur par Jean-Marc Gheraille

Cette saleté de virus, même s’il diminuera en intensité, va continuer à déboussoler nos vies. Plus rien ne sera jamais comme avant, entend-on. Après un confinement massif des Belges réussi, malgré une minorité qui s’amuse à jouer avec les règles et la vie des autres, l’heure est au déconfinement, au retour à une vie sociale et économique.

(...)